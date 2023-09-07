Девушка преодолела автостопом путь из Челябинска до Новосибирска за два дня

Девушка добралась автостопом из Челябинска до Новосибирска.

20-летняя Екатерина Тисеева решила добраться автостопом из Челябинска до Новосибирска на съезд путешественников. В беседе с журналистом «МК в Новосибирске» она рассказала о своей поездке.

В Новосибирск Екатерина отправилась с молодым человеком. До мегаполиса они доехали за два дня, сменив шесть машин. Пару дней они провели в Омске. Добраться до Новосибирска им помогли дальнобойщики. Девушка призналась, что страха не испытывала, ведь отправилась в путешествие не одна. Она опасалась разве что возможного ДТП, особенно в темное время суток.

«У парня стаж путешествий 7 лет, поэтому в выборе попутчика я ему доверяю. К тому же чаще всего люди просто едут по своим делам и рады нас подобрать для компании. Один раз на заправке люди сами предлагали подвезти», — сказала Екатерина.

По словам девушки, по пути в Омск она ехала с мужчиной, который много лет провел в колонии, затем вышел по УДО. Он сам рассказал Екатерине, что оказался за решеткой в результате дорожной аварии, когда работал дальнобойщиком. В том ДТП погиб водитель самосвала. Она отметила, что было видно, что попутчик не является преступником.

Екатерина подчеркнула, что впервые поехала так глубоко в Сибирь. Она назвала Новосибирск очень большим и красивым городом. Там она прокатилась на таком удобном транспорте, как электричка. За проведенное в сибирской столице время ей не удалось полностью обойти город. Обратно в Челябинск пару подвезла семья.

Как ранее писал Сиб.фм, турфирмы Новосибирска предупредили о подорожании отдыха за границей зимой.