Документ о мобилизации 11 сентября 2023 года появился в Сети: ответ Госдумы

Переполох и сумятицу вызвал Приказ Минобороны о второй волне мобилизации в 2023 году. Как выяснилось, информационный фейковый (подложный) вброс произвели украинские паблики. Портал «Сиб.фм» публикует официальное опровержение Госдумы РФ.

Не первый год украинские и западные СМИ наводят планомерный страх и ужас на российское общество посредством фейковой информации. Вбросы происходят с завидной регулярностью, подтверждая мнение о том, что современные войны являются прежде всего информационными.

Так случилось на днях с новым, якобы даже секретным, приказом министра обороны РФ о второй волне мобилизации, запланированной на ноябрь текущего 2023 года. Фото, прикреплённое для пущей верности к сообщению, за несколько часов «завирусилось» в сети. Легко внушаемые люди, коих оказалось в интернет-сообществе не мало, подняли панику и шумиху.

Но при внимательном и детальном рассмотрении фото можно без труда обнаружить противоречия, уверены российские эксперты. По их мнению, дата и номер приказа поставлены ручкой, а подпись Шойгу факсимильная + разные цвета (если предположить, что подпись живая и писал черной гелевой ручкой, что не допустимо при оформлении документов), а сама подпись отдаленно напоминает подпись Министра Обороны.

Потому они рекомендуют не поддаваться подобным новостям, всегда «включать» разум и помнить о западной пропаганде, рассчитанной на едва читающее и еле мыслящее общество. Если мыслить здраво, то всё лето федеральные власти поясняли, что необходимости в дополнительной (второй, третьей или всеобщей) мобилизации нет: «Сегодня необходимости нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», говорил не раз и отметил сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Да и сам министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил не так давно, что вторая волна мобилизации не требуется с учётом набора на военную службу добровольцев.

Если уж совсем откровенно, то вряд ли такой мудрый политик, как Путин, затеет столь будоражащее мероприятие в преддверие президентских выборов-2024.

Официальные власти также оперативно отреагировали на вышеописанный фейк. Всё тот же Картаполов открыто заявил, что информация является фейком и оказался прав, поскольку желающих служить по контракту в зоне действия СВО так много, что они покрывают текущие нужды Российской армии.