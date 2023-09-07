Евгения Мечковская: «Каждая ступенька — это определенный уровень ответственности и чем выше эта ступенька, тем выше и ответственность перед собой и перед людьми»

Евгения Мечковская — директор стоматологического центра «СМТ-логия», лучший стоматолог-ортопед 2021, победительница конкурсов красоты, жена и мама двойняшек, — о стоматологии, семейном бизнесе и карьерном росте.

— Вы говорили, что попали в стоматологию «случайно», как так получилось?

— У моих родителей были знакомые, и их сын поступил в АГМУ на стоматологический факультет. Когда он учился там первый год, мы с ним встретились, и он рассказал, как ему нравится учиться в этом месте и, что мне тоже надо туда поступать. Так и получилось, хотя я думала, что свяжу свою жизнь с иностранными языками и буду поступать на соответствующий факультет.

— В какой момент вы поняли, что это ваш профиль?

— Когда ты начинаешь заниматься чем-то одним и пытаешься достичь определённых результатов высокого уровня, и самое главное — у тебя это начинает получаться, то понимаешь, что готов этим заниматься всю жизнь. Это и произошло у меня со стоматологией.

— Расскажите про вашего первого пациента, как это было?

— В одной из сетевых клиник открылся новый филиал и молодых специалистов отправили туда. Я тогда вышла на приём, и моя первая пациентка по иронии судьбы была преподавателем английского языка из педагогического университета. Во время приёма у меня не было никаких сомнений по поводу того, что я буду делать и как. Несмотря на то, что я молодой врач у моей пациентки тоже не было никаких сомнений на мой счёт. Я обсудила с ней план лечения, она с ним согласилась, и мы начали работать.

— Что было самым сложным в пути от ассистента до владелицы клиники?

— Каждая ступенька — это определённый уровень ответственности и чем выше эта ступенька, тем выше и ответственность перед собой и перед людьми. Самым сложным для меня было — это собрать команду единомышленников. Важно, чтобы у людей, которые тебя окружают были одинаковые ценности. Они должны также, как и ты понимать, что они не просто работают, а отвечают за, то, что они делают перед собой и перед людьми.

— Какого это вести бизнес вместе с мужем?

— Абсолютно нормально. Дома решаем домашние вопросы, а на работе занимаемся рабочими. Одно другому никак не мешает. Мы с мужем и до открытия клиники работали вместе, поэтому, как только появилась идея о создании общего дела у нас не возник вопрос о том, как мы будем вместе работать. Всё и так уже знали. В этом вопросе каких-то недопониманий никогда не возникает.

— Что изменилось в клинике с момента открытия?

— Все годы работы клиники мы очень много вкладываем в её развитие, оборудование — всё для того, чтобы у нас было всё лучшее и современное. Также мы постоянно вкладываем деньги в обучение, чтобы понимать, как работать с новыми технологиями. С момента открытия клиники изменилось то, что у нас сформировался определенный концепт. Наше направление — это восстановление функции зубов и эстетики. Мы занимаемся таким сложным протезированием, который повышает уровень качества жизни пациентов. Ещё мы теперь имеем свою лабораторию и благодаря этому делаем всю работу в одном месте.

— Оборудование в вашей клиники отличается от других стоматологий?

— В нашей клинике самое современное оборудование, и мы смело можем называться клиникой цифровой стоматологии. У нас есть цифровой сканер для приемов в кресле и для работы в лаборатории. За счёт этого мы можем дать пациентам скорость и качество услуг.

— Какие услуги предоставляет ваша клиника?

— Наша клиника предоставляет практически весь спектр стоматологических услуг, за исключением детского приема. Также мы не лечим под наркозом и не ведём ортодонтический приём.

— Вредно ли делать отбеливание?

— Это абсолютно не вредная процедура, если делать это грамотно и дозированно. Наша клиника предлагает отбеливание, которое можно делать либо, раз в 10 месяцев либо, в 12. Всё зависит от результата, которого мы с пациентом хотим достичь. Важно отметить, что услуга «отбеливание» не является нашим основным направлением. Мы не прокачиваем его. Это больше идёт, как сопутствующая услуга. Мы предлагаем его, как вариант для пациента, чтобы улучшить или освежить цвет зубов или, когда занимаемся протезированием.

— Как быть с отбеливающими полосками? Они эффективны?

— Мы полоски не применяем, и пациентам я их не рекомендую. Вообще, любое домашнее отбеливание должно проходить после офисного отбеливания у стоматолога. Только специалист может сказать, какой самостоятельный уход подходит пациенту. В таких вещах учитываются многие факторы: тип эмали, чувствительность зубов, качество продукта — всё это обсуждается в кресле у стоматолога. Если вы просто решите самостоятельно без консультации клеить себе эти отбеливающие полоски, то вы можете не только не добиться какого-то положительного эффекта, но и навредить себе этим. Всё должно контролироваться специалистом.

— Как вы боретесь со страхом стоматологии у пациентов?

— Страх стоматологии присутствует у многих пациентов, и в таких случаях важно подробно объяснить почему им не стоит беспокоиться. Изначально мы с пациентом проводим консультацию, рассказываем, как будет проходить процесс лечения, объясняем разницу между тем лечением, которое было раньше в СССР и, тем, которое стало сейчас. Мы уделяем максимум внимания, чтобы показать насколько условия лечения теперь другие: неограниченное количество времени на пациента, нет абсолютно никакой спешки, комфортные кресла и так далее. Если после этого пациент всё равно ещё сильно боится, то мы договариваемся с ним попробовать просто чистку, и если он соглашается, то в процессе начинает понимать, что все абсолютно не страшно. В нашей клинике лечение происходит в 4 руки, когда доктор работает с квалифицированным помощником. Он полностью помогает в процессе лечения и делает его комфортным и быстрым для пациента. Когда человек боится важно установить с ним контакт — успокоить его и дать понять, что он может быть уверенным в вашем профессионализме. Бывает конечно случаи, когда пациент на отрез отказывается лечиться без наркоза, и тогда мы отправляем его в другую клинику, потому что у нас такой услуги нет.

— Сколько раз в год нужно ходить на приём к стоматологу?

— Для пациентов, которых ничего не беспокоит, и они просто хотят убедиться, что все в порядке достаточно один раз в полгода на осмотр и чистку. А вот пациентам с какими-то особенностями, например, если у них быстро образовывается налет, мы рекомендуем появляться раз в 3-4 месяца.

— Быть успешным директором, мамой, заботливой женой и ещё параллельно участвовать в различных конкурсах, как на всё это находите время?

— Движение — это жизнь! Всё как-то происходит в потоке, жизнь кипит и, когда занимаешься тем, что приносит тебе большое удовольствие, то время само находится.

— Как вы приняли решение об участие в конкурсе «Миссис Россия»?

— Это все произошло совершенно случайно. Изначально мы хотели быть партнерами с конкурсом «Миссис Новосибирск», и когда мы уже ими стали, я поинтересовалась, что нужно для того, чтобы поучаствовать в кастинге. Требования были простыми: быть замужем и иметь детей — у меня все это есть, поэтому мне сказали, что я подхожу. В июле 2021 года был финал в Новосибирске, где я получила номинацию «Первая вице-миссис Новосибирск». После этого мне предложили поехать в Москву. Там была конкурсная неделя и по её итогам я получила титул «Миссис Сибирь Россия 2021».

— Хотели бы ещё раз принять участие в таком конкурсе?

— На данный момент нет. Это требует очень много времени и энергии. Когда я участвовала в конкурсе, то фактически весь месяц посвятила этому делу. Сейчас мне периодически поступают предложения о различных конкурсах, но я пока отказываюсь, потому что потребности в этом нет.

— Чем вы ещё занимаетесь помимо своей работы и семьи? У вас есть хобби?

— Я профессионально с преподавателем занимаюсь вокалом. Записываю песни на студии, правда пока не свои, но возможно обращусь к автору, чтобы написал именно для меня песню!

— Что самое главное в ведение своего дела?

— Любить это дело. Если ты его любишь, то тогда на него всегда будет энергия и силы. С этим приходит большой успех.

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,

д. 274, 7 подъезд, 1 этаж.

+7 (383) 209-08-68

+7 (913) 895-29-81

Реклама

ООО «Современные медицинские технологии»

Токен: LjN8KAqPs