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ВСУ обстреляли Курскую область

Силы киевского режима обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области. Там выявлено 10 прилетов. Кроме того, два прилета зафиксированы в селе Гордеевка. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет. В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Этой информацией поделился глава региона Старовойт.

ВСУ подвергли обстрелу Белгородскую область

Украинские боевики выпустили 4 снаряда ствольной артиллерии по селу Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. К счастью, пострадавших нет. В результате ударов были выбиты стекла в двух частных жилых домовладениях, загорелась трава на площади 100 «квадратов». Об этом сообщил глава региона Гладков.

В Волгоградской области упал беспилотник ВСУ

На территории Волгоградской области удалось перехватить вражеский БПЛА. К счастью, пострадавшие и повреждения гражданских и военных объектов отсутствуют. Такое заявление сделал глава региона Бочаров. «Регнум» сообщало, что беспилотник рухнул на территории «военной базы в Волгоградской области» 7 сентября. Отмечалось, что аппарат задел молниеотвод. По данным Mash, «целью была воинская часть в Городищенском районе». По информации Baza, дрон атаковал в половине третьего ночи.

В городе Запорожье произошли взрывы

В городе Запорожье, контролируемом силами киевского режима, прогремели взрывы. Этой информацией поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал он в ТГ-канале.

В районах Работино и Вербового ВС РФ отразили 14 атак ВСУ

За прошедшие сутки в указанных районах на запорожском направлении российским войскам удалось отразить 14 атак украинских боевиков. Об этом сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, на херсонском направлении ВС РФ за сутки ликвидировали три ДРГ Украины, ВСУ лишились там до 25 военнослужащих. На южнодонецком направлении Киев потерял до 180 военных, на донецком направлении — свыше 320, на херсонском — до 25 военных.