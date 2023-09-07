«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в первом матче на новой арене в Новосибирске

На новом стадионе в Новосибирске игроки ХК «Сибирь» победили ХК «Барыс».

Хоккеисты «Сибири» вырвали победу у гостей из казахстанского «Барыса» на новом стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Это была первая домашняя игра на новосибирской ледовой арене.

Игроки ХК «Сибирь» победили со счетом 1:0. Буллит забил Бек. Игра состоялась сегодня, 7 сентября. Причем основное время матча и овертайм закончились без заброшенных шайб.

В рамках очередного матча Фонбет Чемпионата КХЛ болельщики «Сибири» хором исполнили гимн Российской Федерации. Произошло это перед началом первого матча на новой арене.

Как ранее писал Сиб.фм, ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграла «Барыс» со счетом 5:4. Встреча проходила в Астане 4 сентября.

Напомним, что новый ледовый объект «Сибирь-Арена» в Новосибирске был открыт 13 августа. В тот день там прошло три концерта на площадке перед спортивным сооружением.