Индексация пенсий и пособий в ближайшие 6 месяцев: кто получит

Российским пенсионерам рассказали о серии повышений пенсионного содержания, рассчитанных на ближайшие месяцы. Портал «Сиб.фм» публикует полный список запланированных индексаций-2023.

В самое ближайшее время российских пенсионеров ждёт ранее запланированная правительством индексациях выплат и пособий:

· получателям страховой пенсии и пенсий по инвалидности – на 20 % (суммарный показатель повышений за последние три года);

· двойная выплата фиксированной части пенсии и разовые выплаты;

· увеличение на 10,5% со следующего месяца;

· пересчет пенсий.

Об этом на днях сообщил портал Рамблер-Новости.

«Сиб.фм» предлагает рассмотреть подробнее эти заманчивые обещания.

Что касается первого пункта, сулящего прибавку в размере 20 % тем, кто получает страховую пенсию и пособие по инвалидности, то цифра «20» получилась в результате сложения подобных индексаций за истекшие три года.

Во втором пункте, обещающем двойные выплаты пенсионерам, есть важный нюанс – они положены только тем российским пенсионерам, кто перешагнул 80-летний рубеж. Примерно тоже самое касается и третьего пункта о прибавке к пенсии сразу 10,5 % — она касается лишь тех россиян, кто относится к категории военных пенсионеров.

В четвертом пункте о перерасчёте пенсий речь идёт регулярных перерасчётах пособий, которые не зависят от времени года и никак не приурочены к сентябрю-2023 в качестве дополнительной помощи пенсионерам. Такие новые выплаты получат лишь те, у кого появились новые основания для увеличения пенсии (например, присвоение или изменении группы инвалидности).

Напоминаем, что все социальные выплаты в России могут расти с начала любого месяца и по утвержденным ранее правилам. А это означает, говоря честно, что с 1 сентября 2023 года индексации пенсий – очередной или внеочередной – не планировалось, так что большая часть пенсионеров все-таки останется без прибавки.