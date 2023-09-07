Как получить доплату к пенсии в 2023 году — комментарий юриста

Согласно свежим статданным, средний размер пособия по старости в России составил 21 864 рубля. Однако эту сумму можно повысить ещё до конца текущего 2023 года. Портал «Сиб.фм» публикует способы увеличить пенсию в нынешнем году.

Конечно, среднюю пенсию в текущем году в заявленном Росстатом размере 21 864 рубля получают не все пожилые россияне. Как известно, сумма ежемесячного пособия по старости «привязана» к стажу работы, размеру зарплаты и честности работодателя («белые» отчисления). Некоторым пенсионерам доплачивают деньги за возраст (от 80 лет), за сложную профессию (горячий цех), за тяжелые условий проживания (Крайний Север) или за необходимость обеспечивать других членов семьи, поясняют эксперты объединённого СФР.

На практике многие пенсионеры в нашей стране получают пособия ниже среднего размера по стране. В подобных случаях, если пенсия совсем маленькая, регион, где живет пожилой человек доплатит до гарантированного минимума (в каждом субъекте РФ он свой и зависит от уровня цен в регионе). Размер доплаты начисляется из расчёта, чтобы пенсия подросла до федерального уровня, который, как правило выше региональных.

На сегодняшний день федеральный прожиточный минимум пенсионера, устанавливаемый ежегодно законом о бюджете, составляет 12 363 рубля. До этой цифры и повысят пенсию (федеральная социальная доплата). Но бывают случаи, когда региональный уровень превышает федеральный, как, к примеру, на Чукотке, где он равен 30 906 рублей. В подобных случаях пенсионерам положена региональная социальная доплата.

Также можно увеличить пенсию пожилым людям, относящимся к льготным категориям:

- ветераны,

- люди с инвалидностью,

- чернобыльцы и другие лица, пострадавшие от радиации,

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма,

- Герои России и СССР, Герои Соцтруда.

Называется такая доплата ЕДВ – единовременная денежная выплата. Она ежегодно 1 февраля немного подрастает за счёт индексаций.

Также в нашей стране действуют доплаты для пенсионеров, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, студенты на очной форме, пожилые родители/супруги/бабушки/дедушки или инвалиды. Базовый размер доплаты в 2023 году — 2 522,44 рубля (можно получить максимум на трех нетрудоспособных членов семьи, но не более 7 567,33 рубля в месяц).

Кроме того, увеличить пенсию можно за счёт сельской доплаты, положенной тем, кто 30 лет проработал в сельской местности (размер в текущем году – 1 891 рубля).

За преодоление возрастного порога в 80 лет также положена доплата к пенсии. Её размер в 2023 году составляет 7 567 рубля.