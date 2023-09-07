Как «законсервировать» дачу на зиму: советы огородников

Как ни печально для большей части российских пенсионеров, но очередной дачный сезон подходит к своему логическому финалу. Это рождает страхи относительно сохранности любимого домика в течение долгой русской зимы. Портал «Сиб.фм», желая снять лишнюю тревожность наших бабушек и дедушек, публикует список надежных способов консервации дачного участка.

Если говорить чисто техническим языком, то при подготовке дачи к долгой зиме стоит обратить внимание на три основополагающих момента – водоснабжение, электричество и грызуны, пояснил специалист торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По его устойчивому экспертному мнению и многолетним наблюдениям, водоснабжение лучше всего перекрывать с главной точки ввода, иначе оставшаяся в трубах жидкость замёрзнет. Также следует слить воду из водопроводных труб и осушить нагреватели (если таковые имеются): «Для гарантированного результата советую продуть трубы воздушным компрессором. Гидрозатворы важно герметично перекрыть, иначе вода испарится и дом пропахнет канализацией», подсказал он.

Что касается электроснабжения, то достаточно будет выключить все приборы из розеток, а в холодильниках и морозилках провести генеральную уборку, чтобы избежать неприятных сюрпризов через несколько месяцев.

Относительно потенциальных грызунов эксперт рекомендует предпринять упредительные меры:

· устанавливать ловушки в таких точках, как мокрые зоны, углы, кухни и гаражные помещения;

· убрать из домика свечи, мыло, губки для посуды, поскольку они привлекают грызунов не меньше, чем продукты питания.

Другой специалист, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова обращает внимание российских дачников на внешние стороны дачного дома. По её мнению, отдушины следует заткнуть на зиму ветошью, так как в них может намести снега (весной из-за этого все отсыреет), а ветер, проникающий в дом через них, значительно отсудит пол в строении.

Также снаружи стоит провести работы на крыше и в районе окон, чтобы внутрь не попадала лишняя влага, убедиться, что козырьки и навесы выдержат вес снега.