Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил работу троллейбуса, вышедшего на маршрут № 29

С 1 сентября на данном маршруте новые троллейбусы начали работу. Часть пути они способны проезжать без подключения к сети.

«Этот маршрут левобережья очень важен — решается транспортная проблема жителей отдаленных районов. Поэтому я решил лично проехать и проверить, как работает новый транспорт, узнать, как чувствуют себя пассажиры на обновленном маршруте. Отмечу, что в рабочее время троллейбус заполнен, а график движения соблюдается», — отметил Анатолий Локоть.

Подчеркнем, что новый транспорт ходит от остановки «Ул. Александра Чистякова» в Кировском районе до остановки ЖК «Новомарусино» в Ленинском районе. Протяженность маршрута составляет 19 км. Троллейбус оснащен информационным табло, терминалами для оплаты, а также аудиооповещением. На дверях установлены кнопки адресного открывания дверей, которые позволяют в холодное время года открывать только одну из трех дверей. Первые дни работы нового транспорта на линии работают консультанты, которые помогают пассажирам войти в салон и оплатить проезд.

По словам мэра, крайне важно следить за графиком движения. Троллейбусы подходят к остановкам каждые 8-10 минут. Новых троллейбусов используется много, на встречном движении было замечено 4-5 машин под номером 29. На остановках в новостройках Ленинского района люди уже ждут пока необычного для этого микрорайона транспорта, что также доказывает — маршрут пользуется популярностью.

«Пассажиры заинтересованы в том, чтобы маршруты были беспересадочные и как можно более протяжённые. Во главу угла ставится — удобство пассажиров», — в очередной раз акцентировал Анатолий Локоть.

Директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин рассказал, что по сравнению с предыдущим форматом работы маршрута № 29 («Ж/м Северо-Чемской» – «Площадь Карла Маркса») пассажиропоток увеличился почти в четыре раза, это около 11 тысяч пассажиров в день.

Напомним, что на маршруты вышли 20 новых машин из 120 троллейбусов, которые в этом году должен получить Новосибирск. Ввод их в эксплуатацию позволит расширить маршрутную сеть за счет продления существующих маршрутов, в том числе в жилмассивы «Стрижи», «Европейский берег» и на ул. Выборную.