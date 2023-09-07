Неприятный сюрприз ожидает дачников с 7 сентября: что запрещено

Российских дачников предупредили о нововведениях с 7 сентября 2023 года, требующих от владельцев земельных участков оформления статуса самозанятого или ИП. Портал «Сиб.фм» публикует комментарии юристов по этому не простому вопросу.

Время бабушек, сидящих вдоль оживлённых автодорог в попытках продать урожай со своей дачки, уходит в небытие. В четверг, 7-го сентября 2023 года в силу вступают новые правила продажи излишков овощей и ягод с частных земельных участков. Нарушителям грозят штрафы, но узаконить право реализации плодов своего труда, вполне возможно, уверяют российские юристы.

По их экспертным заверениям, с нынешнего года вступают в силу новые правила продажи излишков урожая с дачного участка. Отныне реализовать их можно только в специально отведённых для этой цели и официальных местах. Как правило, этого городские (сельские) ярмарки и рынки. Достаточно будет оплатить место продажи и можно спокойно реализовать свой овощной или ягодный урожай. Основным условием для этого станет площадь земельного надела, на котором рос урожай – она не должна превышать норму в 50 соток и находится в законной собственности продавца овощей, пояснила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

В случаях, когда площадь дачи превышает эту норму, от хозяина потребуют оформления статуса самозанятого или открытия ИП.

Кроме этого, новыми правилами оговорён и другой способ продажи излишков дачного урожая. Сделать этого можно интерактивно или, как сейчас модно говорить, в режиме онлайн. Для этого достаточно будет разместить соответствующее объявление о продаже овощей или ягод в социальных сетях.

Следить за соблюдением этих законодательных новшеств будут специальные комиссии, которые начнут проводить рейды по улицам в ближайшее время, заверил юрист Максим Иванов в беседе с PRIMPRESS. По его словам, нарушителям грозят штрафные санкции от 500 до 2 500 рублей.

Обращаем внимание, что под абсолютный запрет продажи попали домашние яйца, мясо или молоко животных.