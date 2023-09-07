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проиcшествия

Под Новосибирском произошло ДТП с участием мотоциклиста

Фото: ТГ-канал «Новосибирск с огоньком»

Под Новосибирском произошла авария, участником которой стал мотоциклист.

На въезде в Искитим произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», предоставивший видео с места происшествия.

Согласно предварительным сведениям, находившийся за рулем легкового автомобиля мужчина при повороте не пропустил мотоциклиста. На кадрах видно искореженную переднюю часть машины.

Видно, что столкновение было лобовым. В настоящее время врачи пытаются спасти жизнь байкера. Иных деталей пока что нет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на Шлюзе перевернулся КамАЗ.

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Павел Фролов
Журналист

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