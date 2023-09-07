Под Новосибирском в модернизацию электромеханического завода вложат 550 млн рублей

Под Новосибирском модернизация БЭМЗ обойдется в 550 млн рублей до конца года.

На модернизацию гальванического производства и создание экспериментального участка Бердский электромеханический завод (БЭМЗ) намерен направить сумму в размере 550 млн руб. до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор БЭМЗ Василий Юрченко.

Известно, что 82% акций БЭМЗ владеют аффилированные с группой S7 лица. Юрченко подчеркнул, что уже была утверждена инвестиционная программа, удалось приобрести большую часть оборудования. Часть денег направят на обновление зданий и сооружений. Кроме того, в планах приобрести и обновить станочный парк.

На сегодняшний день парк S7 включает в себя 102 самолета, произведенных за границей. Речь идет о Airbus, Embraer и Boeing. Данные компании перестали обслуживать двигатели воздушных судов, проводить ремонт, поставлять запчасти. По словам Олега Пантелеева, исполнительного директора агентства «Авиапорт», на сегодняшний день самые востребованные в России самолеты — суда иностранного производства.

«Рынок довольно большой, поэтому очевидно, что если такие работы по ремонту двигателя CFM56 будут осуществляться в России, то множество российских авиакомпаний встанет в очередь для того, чтобы выполнять эти работы здесь», — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, в метро Новосибирска в августе проехали 6,8 млн пассажиров.