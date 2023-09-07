Школьник из Новосибирска Егоренков пообщался с президентом Путиным

Школьник из Новосибирска пообщался с российским лидером.

Учащийся девятого класса школы Глеб Егоренков из Новосибирска в рамках открытого урока «Разговор о важном» пообщался с главой российского государства Владимиром Путиным. В разговоре с журналистом «АиФ-Новосибирск» он рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом.

Глебу 14 лет, он учится в лицее №22 «Надежда Сибири». Ему нравится познавать что-то новое. Мальчик принимает участие в разных мероприятиях и конкурсах, является активистом «Движения Первых». Глеб отметил, что с российским лидером поговорил о генетике. Особое внимание в учебе он уделяет биологии и химии.

Девятиклассник признался, что остался под большим впечатлением от поездки. Он встретился не только с Владимиром Путиным, но и другими известными личностями. Это актер Александр Олешко, телеведущая Мария Киселева, министр просвещения Сергей Кравцов.

«Я провёл «Разговор о важном» в своём классе, и ещё состоялась со мной встреча в «Точке кипения» нашего лицея, на которой я ответил на интересующие вопросы, связанные со мной, моей олимпиадной и прочей деятельностью и встречей 1 сентября», — сказал Егоренков.

По словам ученика, он много гуляет, смотрит мультфильмы Хаяо Миядзаки. Семья у него большая и дружная. В семейном кругу он нередко играет в настольные игры или собирает пазлы. Кроме того, Глебу нравится активный отдых. Он добавил, что у него очень позитивная семья.

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