Суммарные продажи новостроек за июль и август на 12% превышают средние показатели региона

Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости Новосибирска.

По данным Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, за июль и август 2023 года в регионе было зарегистрировано 8274 договора участия в долевом строительстве. Это на 74%% больше, чем в среднем за тот же период за последние восемь лет и на 12% превышает средневзвешенные показатели региона за третий квартал года, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Несмотря на провал продаж в первом квартале 2023 года, общее число зарегистрированных ДДУ превысило результаты прошлого года на 26,5%. При этом подавляющая часть застройщиков не повышает цены, а старается наполнить эскроу счета, добавил специалист.

«Второй тренд третьего квартала — рост доли жилых помещения в общем объеме ДДУ. Если в среднем по первому полугодию удельный вес жилых помещений составил 71%, то в июле и августе — 77,4%», — уточнил эксперт.

По сравнению с 2020-2021 годами, в общем объёме продаж значительно выросла доля конечных покупателей, что снизит давление на рынок новостроек со стороны инвесторов после смягчения условий по льготной ипотеке, заключил аналитик.

Напомним, в Новосибирской области остатки средств на счетах эскроу выросли на четверть.