Свыше 300 человек остались на улице из-за сноса апартаментов в Крыму

Комплекс зданий, определенных к сносу, являются пансионатом «Парковое». Многие собственники проживают там круглогодично, и у них это единственное жилье.

Семейный пансионат «Парковое» расположен в Ялте. Он представляет собой комплекс из 21 здания, которые расположены на четырех линиях. В каждом здании определенное количество апартаментов. Российские инвесторы рассматривали комплекс как способ выгодного вложения денег. Многие апартаменты сдаются в аренду, но есть и такие, которые используются в качестве постоянного жилья. Сейчас 18 зданий комплекса собираются снести по решению суда. Среди инвесторов «Паркового» есть жители различных регионов, в том числе Новосибирской области.

Как строили «Парковое» и когда его начали сносить

Строительство пансионата «Парковое» начиналось еще в 2001 году и включало несколько этапов. Комплекс вводился очередями в период с 2006 по 2016 годы. Строительство вела компания «Консоль ЛТД» и ее правопреемник ООО «Консоль-строй ЛТД». Последние объекты были введены в эксплуатацию семь лет назад, в 2016 году. История со сносом зданий пансионата «Парковое» началась в 2019 году. Тогда Администрация г. Ялты подала в суд иск о сносе одного из объектов комплекса – единственного высотного здания. В 2021 суд принял решение о его сносе.

Согласно решению суда, оплатить снос должны были собственники. Люди протестовали, писали многочисленные обращения, но здание в итоге всё равно снесли.

«Снос был стремительный. Мы в тот момент находились в «Парковом» видели, как это происходило, – рассказывает один из собственников Наталья Мохова. – Потом приезжала мэр Ялты. Она сказала, что по высотке действительно были проблемы, но по остальному комплексу все хорошо, он введен в эксплуатацию, и никаких проблем дальше не ожидается. Тем не менее проблемы начались у всего комплекса. Надо сказать, что земля, которая под этим комплексом, как это всегда бывает при строительстве, была взята в аренду на компанию застройщика. Застройщиком была компания «Фирма Грантор», которая входила в состав группы «Консоль». Несколько лет назад собственники у этой компании поменялись. Когда снесли первую высотку, мы хотели узаконить свои права на землю. Собственники организовали ТСЖ, и хотели взять в аренду эту землю, готовили документы, но администрация Ялты нам в этом отказала. И в феврале 2023 года она сделала ответный ход, направив иск в суд».

В исковом заявлении администрация Ялты потребовала признать здания пансионата «Парковое» самовольными постройками.

Суд 10-11 августа 2023 года

Судебное заседание по иску ялтинской администрации, на котором было принято решение о сносе всех зданий комплекса, собственники апартаментов тоже называют стремительным. Заседание началось 10 августа и закончилось 11 августа в 00.30. Резолютивную часть решения суда участники процесса получили в 20-х числах августа. Это 30-страничный документ (есть в распоряжении редакции – прим. ред.). Вот несколько фрагментов из него:

«Здания обладают всеми признаками самовольной постройки, как в соответствии с ч. ст. 222 ГК РФ, так и согласно ч. 1 ст. 376 ГК Украины, действовавшего на момент возведения зданий, а именно: отсутствие прав на земельный участок, расположенный под зданиями; разрешённое использования земельного участка не допускает строительства на нём зданий; здания возведены в отсутствие действующего разрешения на выполнение строительных работ; объекты построены с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, просил удовлетворить по изложенным основаниям и с учетом ходатайства об обращении решения суда к немедленному исполнению.

Сторона ответчика ООО «Фирма Грантор» также поддержала исковые требования по изложенным основаниям, подтвердив как наличие нарушений при строительстве, так и наличие угрозы в настоящее время.

... судом установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии угрозы жизни и здоровью граждан, а учитывая место нахождения спорного объекта и других расположенных объектов недвижимого имущества, выявленные нарушения противопожарной безопасности, строительных норм и правил, суд приходит к выводу об обоснованности предположений стороны истца о том, что замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу для неопределенного круга лиц, в связи с чем суд полагает заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению. ...На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд решил: исковые требования администрации города Ялты Республики Крым об освобождении земельного участка путем сноса самовольных построек — удовлетворить частично».

Инвесторы не согласны с утверждениями о том, что строительство велось незаконно. Они заявляют, что на момент приобретения ими недвижимости в «Парковом» все необходимые документы у застройщика и продавцов были, сделки оформлялись согласно закону.

«В суде «Фирма «Грантор» признала иск администрации Ялты, дав понять, что, мол,они плохие застройщики и построили всё вообще без документов. Не понятно, как такое может быть. Я купила недвижимость в «Парковом» в 2020 году, т.е. уже в период Российского Крыма. Сделка была нотариальной, все документы о собственности и законности строения апартаментов проверялись, сделка зарегистрирована Росреестром, что говорит о том, что в их базах данный объект есть, и он законен, – говорит собственник апартаментов Наталья Мохова. – Мы предоставляли суду документы, ответную экспертизу. То есть у суда на столе было две противоречащие друг другу экспертизы. Мы просили назначить третью, независимую экспертизу. Но суд все наши ходатайства отклонил и принял решение о немедленном сносе. Ответчиков обязали за свой счет снести все эти апартаменты. В том числе и меня как добросовестного приобретателя. Мы считаем, и уверены в том, что вся эта история просто про захват земли.

Судя по тому, как стремительно проходило заседание, и как суд не услышал наши ходатайства и не пошел на назначение независимой экспертизы, собственники предполагают, что видимо землю под комплексом интересно использовать для нового строительства. И видимо поэтому, нарушив все возможные нормы ведения процесса, было принято такое решение. Начиная с февраля от представителей «Фирмы Грантор» были звонки с предложением выкупа нашей недвижимости по цене в два раза ниже рынка. Они это преподносили как жест доброй воли и говорили, что, мол, все равно комплекс снесут».

Пансионат «Парковое» расположен на Южном берегу Крыма между санаторием «Крымский Бриз» и усадьбой Я. Жуковского. Оба объекта принадлежат ООО «ЭТЦ в Парковом», собственником которого, как подчеркивают инвесторы, является ООО «Газпром добыча Оренбург», также получившее 35 гектаров южнобережной земли по инвестиционному контракту для строительства «многофункционального спортивного комплекса» и ещё 6 карт пляжа общей протяжённостью 0,5 км – в аренду. Местные жители предполагают, что за ситуацией вокруг «Паркового» стоят интересы указанной компании.

Что сейчас происходит в пансионате «Парковое»

Собственники апартаментов сообщают, что вскоре после решения суда в комплексе зданий было отключено электричество и водоснабжение. Люди оставались там до последнего, но без света и воды жить в пансионате невозможно. И сейчас из комплекса выехали даже те, кто у кого апартаменты были единственным жильем. Среди них есть пенсионеры и многодетные семьи. В зданиях уже были замечены мародеры.

23 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по факту выселения собственников из домов, расположенных на территории пансионата «Парковый» в Ялте. Процессуальную проверку проводит ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.