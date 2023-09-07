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общество проиcшествия

Трое подростков связали девушку и изнасиловали в Омске

Фото: СУ СКР

В Омске трое подростков связали девушка кабелем и надругались.

В Омске трое подростков изнасиловали девушку, связав ее кабелем. Об этом пишет Ом1.

По данным издания, происшествие произошло на улице Вавилова в конце июля. Трое несовершеннолетний изнасиловали 28-летнюю девушку. На месте происшествия были обнаружены части изоляции кабеля, которым, предварительно, они связали жертву.

Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит до десяти лет лишения свободы за изнасилование.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском задержали подозреваемого в изнасиловании девочки 12 лет.

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Дамир Трубников

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