Трое подростков связали девушку и изнасиловали в Омске

В Омске трое подростков связали девушка кабелем и надругались.

В Омске трое подростков изнасиловали девушку, связав ее кабелем. Об этом пишет Ом1.

По данным издания, происшествие произошло на улице Вавилова в конце июля. Трое несовершеннолетний изнасиловали 28-летнюю девушку. На месте происшествия были обнаружены части изоляции кабеля, которым, предварительно, они связали жертву.

Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит до десяти лет лишения свободы за изнасилование.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском задержали подозреваемого в изнасиловании девочки 12 лет.