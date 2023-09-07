Турфирмы рассказали жителям Новосибирска о подорожании отдыха за границей зимой

Участники туристического рынка Новосибирска прогнозируют подорожание перелетов и размещения за рубежом зимой.

Турфирмы Новосибирска рассказали, что осенне-зимний сезон будет сопровождаться ростом цен на туры за границу. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск».

Отмечается, что цены поднимутся минимум на 10-15%. Это самые оптимистичные прогнозы. Многие представители турбизнеса говорят о росте цен до 30%. На подорожании скажутся решения зарубежных партнеров и ситуация в российской экономике. Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций, заявила, что на рост цен влияет, конечно, курс доллара. Цены на отдых повышает и принимающая сторона. Речь идет, в частности, об отелях Турции и Таиланда.

По словам Ольги Гоголевой, директора туристической компании «Скатт», подорожание коснется отелей и авиаперелетов. Она полагает, что направления, на котором цены не изменятся, судя по всему, не останется. Фоменко сообщила, что в осеннее и зимнее время у туристов из Новосибирска будет возможность отдохнуть и в Мьянме. Цены на отдых в этой стране вряд ли превысят цены Таиланда.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Локоть озвучил сроки начала отопительного сезона.