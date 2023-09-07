В Бердске директор КБУ Пронюшкин уйдёт с работы с началом отопительного сезона

Перед началом отопительного сезона в городе Бердске Новосибирской области стало известно, что свой пост покидает начальник КБУ Анатолий Пронюшкин.

Заявление на увольнение директор МУП «Комбинат бытовых услуг» Анатолий Пронюшкин написал ещё в прошедший понедельник, 4 сентября.

На этой неделе заявление руководителя МУП «Комбинат бытовых услуг» уже рассмотрел глава Бердска Роман Бурдин, но срок отработки назначен — месяц. Таким образом, Анатолий Пронюшкин покинет свой пост 4 октября.

«В течение этой недели глава Бердска определится с кандидатурой нового директора МУП «Комбинат бытовых услуг», — пояснил Анатолий Пронюшкин изданию «Бердск-Онлайн».

Роман Бурдин пока пояснил бердским журналистам, что с кандидатурой на пост директора КБУ ещё не определился. Анатолий Пронюшкин заявил, что его уход с работой не связан.

Напомним, предшественник Пронюшкина Александр Кожин был арестован в 2018 году за превышение должностных полномочий: его обвинили в том, что он занижал платежи двум коммерческим организациям.