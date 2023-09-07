В Чите баристы в кофейне стали альтернативной заменой психологам

Как выяснилось, через мастеров по приготовлению кофе могут пройти за день в среднем от 80 до 100 человек, причем некоторые из них любят не только попить кофе, но и пообщаться на личные темы.

Для жителей Читы намного приятнее и удобнее выпить кофе именно в кофейне. Причем некоторые из них делают это по несколько раз на дню. Баристы в таких заведениях рассказывают, что за день к ним приходят в среднем от 80 до 100 человек, которые не только пьют любимые напитки, но и общаются на личные темы, пишет РТК «Забайкалье».

«Когда общаешься с человеком, внешний вид он обманчив — это точно, сто процентов, и вот даже когда заходит человек, я примерно знаю, что он выберет и какие у него есть проблемы и вопросы и так далее, и с радостью могу ему подсказать что-нибудь из напитков и миленько побеседовать, и если спрашивать, сколько человек любят кофе в кофейнях, то ответ очевиден – очень много», — рассказала бариста Арина.

Психолог Екатерина Верхушина объяснила в беседе с телеканалом, что это достаточно распространенное явление, потому что и сам напиток и атмосфера в кофейнях сама по себе располагает к общению по душам.

«Опять же вот эта психологическая романтизация кофе, ассоциации с кофе – встречи, беседы, скажем так определённый культурологический пласт общества, это всё приводит к тому, что люди приглашают в кофейню, предпочитают проводить время и беседы за чашечкой кофе и вообще в принципе с кофе», — разъяснила специалист.

Однако психолог подчеркнула, что всего должно быть в меру, иначе может развиться кофейная зависимость, при которой человек получит не только дофамин, но и проблемы со здоровьем.

Напомним, в Новосибирске закрываются известные сети кофеен и ресторанов.