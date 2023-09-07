В Новосибирске 9 сентября во время полумарафона перекроют центр

В Новосибирске 9 сентября на целый день перекроют центральные улицы.

В субботу на этой неделе из-за парада российского студенчества и полумарафона Александра Раевича в течение дня будут перекрыты центральные улицы Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-центре новосибирской мэрии.

В период с 07:00 до 18:00 движение транспортных средств ограничат на 19 улицах мегаполиса для подготовки и проведения забега. В связи с проведением парада в Новосибирске перекроют более десяти улиц. Запрет будет действовать с 07:00 до 22:30.

С полуночи 5 сентября до шести вечера 10 сентября не разрешена парковка в районе дома №27 на Красном проспекте. С полуночи 7 сентября до 23:55 9 сентября парковка запрещена около дома №25 на том же Красном проспекте.

На участок от ул. Державина до ул. Советской по Красному проспекту запрет распространится с 00:00 до 18:00 9 сентября. Аналогичное время запрета будет действовать на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта. Стоянка транспорта будет ограничена еще на нескольких улицах в центре мегаполиса с 00:00 до 22:00.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Локоть рассказал о сроках окончания работ у цирка.