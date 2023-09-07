В Новосибирске дрессировщики Герасимовы требуют волонтёров вернуть цирковых медведей

В Новосибирске циркачи создали петицию, в которой требуют вернуть им медведей.

В Новосибирске циркачи Герасимовы создали петицию, в которой требуют вернуть им медведей, которые были официально изъяты волонтёрами. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Они утверждают, что ухаживали за животными в соответствии с правилами и что изъятие питомцев было несправедливым. Однако, волонтёры, которые забрали медведей, утверждают, что они были вынуждены действовать, так как животные находились в неподходящих условиях и нуждались в реабилитации.

Волонтер Наталья Стацула рассказала, то они подвергаются нападкам со стороны сторонников циркачей. Некоторые люди обвиняют их в том, что они собирают деньги на вольеры для медведей. Но Стацула объясняет, что для того, чтобы определить медведей в реабилитационный центр, нужно купить для каждого из них вольеры нужного размера, и это стоит много денег.

Напомним, в 2019 Сергей и Марина Герасимовы приехали в Новосибирск с выездным цирком. Подобные представления вскоре запретили, из-за чего дрессировщики остались без привычного дохода. Временно животных поселили в производственном помещении в посёлке Садовом, где, как утверждают хозяева, за ними регулярно ухаживали. В январе 2022 года о медведях стало известно волонтёрам. После этого они задались целью забрать животных у циркачей и определить их в хороший реабилитационный центр. В 2023 году им удалось официально изъять питомцев.