В Новосибирске хлебобулочные изделия вырастут в цене на 10%

В Новосибирске причиной подорожания хлебобулочных изделий назвали рост зарплат на хлебзаводах на 70%.

В Новосибирске хлебобулочная продукция станет на 10% дороже. Ожидаемый рост цен подтвердил в беседе с журналистом Infopro54 Дмитрий Терешков, гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация».

При этом он подчеркнул, что внимание к данному вопросу все же преувеличено. По словам Терешкова, с начала текущего года предприятия мясной и молочной переработки повысили цены на продукцию в среднем на 14%. Причем, как он отметил, новосибирцы особого внимания к этой новости не проявили.

«Хотя хлеб в средней потребительской корзине занимает наименьший удельный вес. И если пересчитать на одного потребителя, повышение на 10% не превысит 60-100 рублей в месяц. На мой взгляд, ни для какой социальной категории населения эта сумма сегодня не является критической массой», — сказал Терешков.

Кроме того, он призвал не связывать рост цен на хлебобулочные изделия лишь с удорожанием сырья. Терешков добавил, что на ценах сказывается в первую очередь серьезная нехватка производственного персонала.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области впервые отправили на экспорт рапсовый жмых.