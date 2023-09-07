В Новосибирске на арене ЛДС 7 сентября игроки ХК «Сибирь» проведут матч в новой форме

Сегодня, 7 сентября, в Новосибирске, на новой ледовой арене, пройдёт первый домашний матч КХЛ: игроки ХК «Сибирь» будут в новой форме.

Долгожданное открытие нового ледового объекта «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялось 13 августа. Три концерта в этот день прошло на площадке перед спортивным сооружением, а внутри прошёл товарищеский матч с белорусской командой.

А вот игры ХК «Сибирь» на домашнем поле начнутся только сегодня, 7 сентября. Хоккейная команда также обещает зрелищное шоу.

«Матч 7 сентября «Сибирь» сыграет в специальной форме, приуроченной к открытию новой арены в Новосибирске!»

— анонсировали матч в сообществе ХК «Сибирь».

Также там же был опубликован ролик, на кадрах которого нападающий Владимир Бутузов примерил новую экипировку. На форме появилось и очертание витражей нового ЛДС. Подписчики пока не поняли «фишки» нового дизайна: фанаты обещали её рассмотреть во время матча.