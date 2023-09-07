В Новосибирске открыли памятник и мурал Виктору Цою

На улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске установили памятник Виктору Цою.

В Новосибирске появился "сквер Виктора Цоя" — зона в Кировском районе, посвященная известному рок-музыканту. Создание сквера и памятника Цою стало инициативой бизнесмена-поклонника группы "Кино", который оплатил работу художников и скульптора.

Скульптура, созданная новосибирским скульптором Алексеем Агриколянским, была установлена ко дню рождения Цоя. Муралы, созданные стрит-художником Василием Каптыревым, изображают кадры из фильма "Игла" и биографию лидера группы "Кино". Первая тематическая стена с пятью портретами Цоя была создана на этом месте в 2022 году.

Инициатором проекта стал руководитель компании «Фанерный мир» Николай Филатов. Он намерен и дальше развивать этот сквер как художественное пространство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сын Виктора Цоя запретил исполнять его песни другим певцам. Многие исполнители пересматривают свой репертуар, исключая из него композиции, написанные Виктором Цоем. Эксперты ожидают больших убытков для кавер-групп.

Также новосибирец продаёт автограф с последнего концерта Цоя за 200 тысяч рублей. По словам мужчины, эта проходка является настоящей семейной реликвией.