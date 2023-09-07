В Новосибирске похоронили основателя Хилокского рынка 70-летнего Зябова

Умер один из основателей Хилокского рынка в Новосибирске Анатолий Зябов: у пенсионера имелись проблемы со здоровьем.

Пометка о смерти 70-летнего индивидуального предпринимателя Анатолия Зяблова появилась в сервисе «Контур.Фокус». Как говорится в сообщении, его деятельность прекращена в связи со смертью.

Согласно данным бизнес-ресурса, Анатолий Зябов является мажоритарным собственником ООО «Торговый Центр Хилокский». У него контрольный пакет акций – 88%. Его компания «Сиб-Гранд» также занимается управлением недвижимостью.

Указаны и обороты вырученных Хилокским рынком средств за 2022 год: доход предприятия составил 163 миллиона рублей. Чистая прибыль равна 11 миллионам рублей, а выручка – 36 миллионам.

Впрочем, это только белая бухгалтерия: вокруг Хилокского рынка также с 90-х годов много скандалов, преступлений и теневых схем. Здесь долгое время орудовали банды мигрантов, часто звучала стрельба, а местные жители были просто запуганы криминальными авторитетами.