В Новосибирске показали работы в сквере «Радуга» за 41 млн рублей

В сквере «Радуга», который находится в Троллейном жилмассиве Новосибирска, сейчас полным ходом идут работы.

Фотографии с объекта появились в Telegram-канале «Зелёный Новосибирск». Так, сейчас площадку будущего сквера засыпали песком. В планах у строителей – залить новые тротуарные дорожки.

Общая площадь будущего сквера «Радуга», который появится в Троллейном жилмассиве, составит 1,3 гектара. Рядом с объектом благоустройства находится несколько многоэтажек.

Напомним, работы на пересечении улиц Новосибирской и Киевской начались в середине июня этого года. Ради будущего сквера, который обойдётся в 41 миллион рублей, были снесены зелёные насаждения. Заказчиком работ выступает МАУ «Горзеленхоз», а исполнителем контракта — ООО «Феникс». Закончить благоустройство на этой площадке подрядчик должен до конца этого года.

В сквере «Радуга» появятся качели и скейт-площадки, урны, дог-боксы и контейнеры для раздельного сбора мусора, будут обустроены цветники и зоны для спокойного отдыха. Как это будет выглядеть – вы узнаете из этого материала.