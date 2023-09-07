В Новосибирске продают пентхаус у здания НОВАТа за 36 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу элитный пентхаус у театра оперы за 36 млн рублей.

В Новосибирске на сайте N1.ru выставлена на продажу уникальная квартира-пентхаус на 17-18 этажах дома на улице Орджоникидзе в Депутатском микрорайоне, с видом на центр города. Продавец просит за нее 36 миллионов рублей.

Общая площадь жилья составляет почти 250 квадратных метров и оно обустроено по индивидуальному проекту, созданному немецким архитектором. Квартира имеет два уровня с личной террасой, а также две детские, санузел, игровую зону, гардероб, прихожую и кладовую.

На первом этаже расположены кухня-столовая, гостиная с панорамным видом на город и большая лоджия.



На втором этаже — мастер-спальня с гардеробной, ванной комнатой и кинотеатр-кабинет. Общий ремонт выполнен из итальянских материалов с использованием натуральных пород дерева и мрамора. Во всех помещениях установлены кондиционеры. Продавец отмечает, что квартира уникальная, благодаря своей площади, локации и интерьеру.