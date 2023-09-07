сегодня
07 сентября, 11:17
пробки
4/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 97.84 | eur 105.0
сегодня
07 сентября, 11:17
пробки
4/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 97.84 | eur 105.0
сегодня 09:28
общество

В Новосибирске продают пентхаус у здания НОВАТа за 36 млн рублей

Фото: N1.ru

В Новосибирске выставили на продажу элитный пентхаус у театра оперы за 36 млн рублей.

В Новосибирске на сайте N1.ru выставлена на продажу уникальная квартира-пентхаус на 17-18 этажах дома на улице Орджоникидзе в Депутатском микрорайоне, с видом на центр города. Продавец просит за нее 36 миллионов рублей.

Общая площадь жилья составляет почти 250 квадратных метров и оно обустроено по индивидуальному проекту, созданному немецким архитектором. Квартира имеет два уровня с личной террасой, а также две детские, санузел, игровую зону, гардероб, прихожую и кладовую.

Фото В Новосибирске продают пентхаус у здания НОВАТа за 36 млн рублей 2

На первом этаже расположены кухня-столовая, гостиная с панорамным видом на город и большая лоджия.
Фото В Новосибирске продают пентхаус у здания НОВАТа за 36 млн рублей 3

На втором этаже — мастер-спальня с гардеробной, ванной комнатой и кинотеатр-кабинет. Общий ремонт выполнен из итальянских материалов с использованием натуральных пород дерева и мрамора. Во всех помещениях установлены кондиционеры. Продавец отмечает, что квартира уникальная, благодаря своей площади, локации и интерьеру.

Фото В Новосибирске продают пентхаус у здания НОВАТа за 36 млн рублей 4

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в