В Новосибирске пройдёт премьера фильма «Праздники» 7 сентября

В Новосибирске в широкий прокат выйдет фильм «Праздники».

Компания «Централ Партнершип», телеканал ТНТ и Good Story Media представили трейлер фильма «Праздники», который выйдет в широкий прокат 7 сентября. Картина рассказывает о семье Пыжовых, где мать Наталья Николаевна (Мария Аронова) является главой семейства и преподает в Академии МВД. Она считает, что ее жизнь сложилась идеально: крепкий дом, любящий муж и дружная семья. Однако, накануне ее 50-летнего юбилея объявляется старая курортная знакомая её мужа МЧСника Виктора Васильевича (Виталий Хаев) – Люба (Инга Оболдина), что приводит к серьезным изменениям в жизни семьи.

Дочери Натальи Николаевны, Лена (Анастасия Калашникова) и Юля (Яна Енжаева), приезжают на майские праздники со своими избранниками (Вячеслав Чепурченко и Никита Павленко) для знакомства с родителями. Однако, оказывается, что у дочерей не все гладко в личной жизни, и тайны семьи становятся явными. Семья Пыжовых сталкивается с серьезной проверкой на прочность.

В фильме также снимались Денис Парамонов, Сергей Канаев и Инга Оболдина. Режиссер-постановщик картины – Борис Дергачев, который сделал свой режиссерский дебют полного метра. Он отметил, что фильм не описывает само событие праздника, а рассказывает о периоде перед ним, когда главные герои ждут этого момента.

Создатели фильма обещают зрителям максимум экстрима и юмора, а также жизнеутверждающий сюжет.