В Новосибирске за 10-рублевую монету просят 1 млн рублей

В Новосибирске пытаются продать за большие деньги 10-рублевые монеты с дефектом.

Жители Новосибирска стали выставлять на продажу 10-рублевые монеты с дефектом, за которые они просят большие деньги. Соответствующие объявления можно увидеть на сервисе «Авито», пишет «МК в Новосибирске».

Новосибирцы пытаются реализовать такие монеты за минимум 100 000 руб. и максимум за 1 млн 100 тыс. рублей. Один из граждан выставил на продажу редкую, как он утверждает, монету за 130 000.

«Монета в 10 рублей с браком, 2009 года выпуска. На фото всё видно», — подчеркнул продавец.

Другой житель мегаполиса выставил на продажу 10-рублевую монету, рассчитывая получить за нее 1 млн 111 тыс. 111 руб. Он отметил, что на ней присутствует редкий брак, когда монету выпустили, он не в курсе. На снимке можно увидеть затертые надписи.

«Продаю только по Новосибирску, советов не даю, чужое мнение неинтересно. Есть небольшой торг», — написала продавец.

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