В Новосибирске занятия в школах могут отменить во время выборов губернатора

В Новосибирске несколько школ перейдут на дистанционный формат обучения во время выборов губернатора.

В связи с предстоящими выборами губернатора в Новосибирске в 2023 году могут отменить занятия в школах. Об этом пишет Vn.ru

Голосование запланировано на 8-10 сентября, и избирательные участки будут расположены в образовательных учреждениях, которые будут работать с 8 утра до 20 часов.

Занятия в школах в пятницу и субботу либо отменят, либо перенесут в дистанционный формат, однако официальных комментариев от департамента образования мэрии пока нет.

Известно, что гимназия №13 в Центральном районе, лицей информационных технологий в Ленинском районе и образовательный центр "Горностай" перейдут на дистанционный формат обучения. В то же время, в школе №202 в Октябрьском районе 8 сентября состоятся очные занятия, но в сокращенном формате, а в субботу у детей будет выходной. Некоторые школы также организуют спортивные мероприятия для учеников.



Напомним, в Новосибирской области выборы губернатора будут проходить три дня.