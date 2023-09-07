В новосибирской клинике Мешалкина построят 7 новых корпусов к 2029 году

В Новосибирске кардиоцентр имени Мешалкина получит 7 новых корпусов.

В Новосибирске планируют масштабную реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина. В планах возведение семи новых корпусов общей площадью около 70 тысяч квадратных метров, включающих в себя комплекс высоких медицинских технологий, детский лечебный корпус, виварий и административные здания. Таким образом, будет решена проблема нехватки площадей на ближайшие 25 лет.

Постройка новых корпусов – часть государственной программы строительства, и будет осуществлена на территории клиники. Губернатор выразил надежду на успешное развитие центра после таких значительных изменений.

Вторая фаза реконструкции планируется на период 2023-2029 годов и обойдется почти в 13 миллиардов рублей. Проектирование запланировано завершить до конца текущего года.

Комплекс высоких медицинских технологий и инфраструктура станут объектом первоочередной реконструкции. В этом числе планируется реконструкция отделения радиотерапии, строительство детского лечебного корпуса, лечебного корпуса, здания с административными помещениями, многоуровневой автостоянки на 500 мест, гаража с мастерскими и бытовками.

Одним из приоритетных направлений является детский корпус на 120 коек, включающий отделение детской кардиохирургии и детской онкологии, с фокусом на нейроонкологию. Генеральный директор центра укрепил, что все необходимые действия, включая согласование с федеральным Минздравом и региональными органами власти, уже проведены, а специалисты имеются и готовы к работе в центре. Кроме того, предусмотрено создание второй в России гибридной МРТ-операционной, где будут проводить нейрохирургические и кардиохирургические операции.