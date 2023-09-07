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общество

В Новосибирской области оштрафовали директора школы за поставку товара

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области директора привлекли к административной ответственности по факту нецелевого использования бюджетных средств.

В Новосибирской области Куйбышевская прокуратура провела проверку в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В одной из школ ведомство обнаружило, что то учреждение заключило контракт на поставку товара для центра «Точка роста» на сумму более 90 тысяч рублей. Однако, несмотря на перечисление денег поставщику и подписание товарной накладной, товар так и не поступил в школу.

После выявления этого факта руководитель образовательного учреждения был представлен к ответственности, а директор школы оштрафован на 20 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств. В результате вмешательства надзорного ведомства товар был доставлен в школу.

Напомним, в Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54.

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Дамир Трубников

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