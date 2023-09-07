В Новосибирской области увеличили скорость мобильного интернета

МегаФон увеличил зону покрытия 4G и скорости передачи данных в Шадрино Новосибирской области. Улучшения качества связи почувствовали также в рабочем посёлке Линёво. Теперь около 18 тысяч жителей Искитимского района получили возможность пользоваться цифровыми услугами на комфортных скоростях.

Численность населения Шадрино составляет примерно 500 человек. Чтобы добраться до него из Новосибирска потребуется около 1,5 часа езды на автомобиле. Несмотря на небольшое количество жителей, активность абонентов в Сети ежегодно растет, а вместе с ней и потребляемый трафик. В среднем в месяц шадринцы передают через свои мобильные устройства около 2,5 тысяч гигабайт данных, а на разговоры тратят порядка 700 часов.

Улучшения на сети также затронули и рабочий посёлок Линёво, расположенный в нескольких километрах от Шадрино. Это один из крупнейших населенных пунктов городского типа в России и самый большой в Новосибирской области. Инженеры запустили на юго-востоке посёлка дополнительный низкочастотный слой LTE, который имеет расширенную территорию действия и лучше работает в закрытых помещениях. В этой части Линёво находятся жилые многоквартирные дома, районная больница и поликлиники, а также обновлённая футбольная площадка и скейт-парк. Теперь жители смогут с большим комфортом смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах, передавать «тяжёлые» файлы в мессенджерах, общаться по видеосвязи. А футболисты и скейтеры — размещать видео и фото с тренировок в социальных сетях, проводить прямые эфиры с места событий, записывать «кружки» в телеграме.

После модернизации инфраструктуры МегаФона в Искитимском районе большее количество абонентов смогут говорить по телефону, используя современную технологию цифровых звонков VoLTE. Она позволяет звонить через сеть 4G с лучшим качеством, при этом вызовы тарифицируются, как обычные звонки.

«Обновление оборудования и расширение сети LTE в этом году позволили улучшить покрытие, качество и стабильность сигнала в регионе, — комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук. — Мы видим, насколько востребованы эти улучшения — так в Шадрино за два летних месяца этого года мобильная активность выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».