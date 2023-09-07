В Новосибирской области в ночь на 8 сентября ожидаются заморозки

В Новосибирской области прогнозируются заморозки в ночь на 8 сентября.

В Новосибирской области в ближайшие три ночи столбики термометра покажут отрицательные значения. На это указывает прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Отмечается, что в ночь на 8 сентября в регионе температура понизится до +2 градусов. Причем при безоблачной погоде будет фиксироваться до -2 градусов. Судя по всему, такая же температура будет наблюдаться ночью в субботу и воскресенье.

В дневное время 9 и 10 сентября синоптики прогнозируют температуру до +23 градусов. 8 сентября в регионе будет прохладная погода, возможны осадки в виде дождя.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске назвали точную дату выпадения первого снега осенью 2023 года. Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра сообщили, что первый снег ожидается в конце сентября.