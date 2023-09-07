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общество

В Октябрьском районе Новосибирска на двух улицах ограничат движение авто

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Октябрьском районе Новосибирска на двух улицах ограничат движение автомобилей из-за ремонта теплосетей.

В Новосибирске в Октябрьском районе Новосибирска на двух улицах ограничат движение автомобилей из-за аварийного ремонта теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения будут действовать с 7 по 25 сентября на Ленинградской улице, в районе административного здания на Никитина, 49/1, проезжая часть будет сужена на 3,5 метра.

Ограничения также будут действовать до 29 сентября на улице Бориса Богаткова, возле частного дома №70, где пришлось сузить проезжую часть на 1,5 метра. Работы на объектах проводят специалисты ООО «НТСК».

Напомним, в Новосибирске запланировали ремонт трёх путепроводов и моста через Иню на 2024 год.

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Дамир Трубников

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