В «Затоне» Новосибирска открылась модернизированная библиотека им. А.А. Фадеева

В Новосибирске открыли модернизированную модельную библиотеку.

В микрорайоне «Затон» Новосибирска начала работать модернизированная модельная библиотека им. А.А. Фадеева. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Анатолий Локоть».

Отмечается, что в библиотеке были обновлены залы. Там намерены проводить лекции, выставки, тематические встречи, мастер-классы. Кроме того, в библиотеке нашлось место для мастерской, где желающие смогут заниматься 3D-моделированием судов.

Также в модернизированной модельной библиотеке есть пространство для просмотра видеоконтента. Ознакомиться с культурными объектами мегаполиса и района можно по QR-кодам на входе. Речь идет о шестом таком учреждении, которое модернизировано в рамках национального проекта «Культура».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске занятия в школах могут отменить во время выборов губернатора.