Власти Новосибирска выделят на модернизацию теплосетей 20 млрд рублей

В Новосибирске на модернизацию теплосетевого комплекса направят 20 млрд рублей за десять лет.

На модернизацию системы теплоснабжения Новосибирска с учетом концессии с СГК будет затрачено 20,9 млрд рублей в течение десяти лет. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 6 сентября.

Градоначальник отметил, что в январе позапрошлого года Новосибирск был отнесен к ценовой системе теплоснабжения. По словам мэра, на первую половину срока придется основная часть инвестиций. Причем пиковым периодом станет текущий год (3,6 млрд).

«Общая протяжённость подлежащих в этом году ремонту и замене теплосетей — 21 км, это почти вдвое больше, чем в прошлом году», — сказал Локоть.

Отмечается, что программа модернизации предусматривает работы на 61 центральном тепловом пункте с высокой степенью износа. На это выделят 700 000 руб. Локоть заключил, что количество обнаруженных во время гидравлических испытаний дефектов снизилось в два раза, если сравнивать с минувшим годом.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске показали работы в сквере «Радуга» за 41 млн рублей.