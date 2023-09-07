Врачи объяснили, сколько раз в год нормально болеть ОРВИ

Здоровый ребенок может болеть до 4-6 раз в год, а взрослый — до 2-3 раз.

В осенний период по традиции отмечается высокий рост заболеваемости ОРВИ. Об этом напомнила в беседе с «Секретом фирмы» аллерголог-иммунолог, главный специалист сети клиник «Семейная» Ольга Громадина.

«Обычно здоровый ребёнок может болеть до 4–6 раз в год, а взрослый — до 2–3 раз. Но, например, в период адаптации ребёнка при посещении нового детского коллектива он может болеть до 10–12 раз в год» , — объяснила специалист.

В свою очередь врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова добавила, что частота инфекционных заболеваний напрямую зависит от образа жизни.

«В целом частота инфекционных заболеваний зависит от того, насколько социально активную жизнь вы ведёте, потому что основной источник заражения — это человек. Также важную роль играет то, встречался ли раньше ваш иммунитет с текущим возбудителем», — подчеркнула врач.

Вместе с тем, по словам врача-терапевта клиники «К+31» Надии Абдрашитовой, если зачастившие простуды намекают на ослабление иммунитета, не стоит торопиться называть это иммунодефицитом и начинать пить препараты «для повышения иммунитета».

«Если человек часто болеет острой вирусной инфекцией (продолжительностью до 7 дней), некорректно говорить, что у него проблемы с иммунитетом. Для иммунодефицита характерны не столько частые, сколько тяжёлые инфекции, которые плохо поддаются стандартной схеме лечения», — добавила терапевт.

Медики сходятся во мнении, что в случае, если частота заболеваемости выходит за границы разумного, это повод наведаться к врачам — терапевту и иммунологу.

Напомним, терапевт Суслова предупредила о высоком риске заражения гриппом и ОРВИ.