Жители Новосибирска больше других россиян хотят лето круглый год

Жители Новосибирска хотели бы продлить лето.

По данным исследования Lamoda и аналитического агентства A2:Research, более 68 процентов жителей Новосибирска признались, что хотели бы продлить лето, а треть (31%) были бы рады, если бы лето длилось круглый год.

Новосибирцы заранее планируют отпуск или поездку в теплые страны (63%) и стараются осуществить свои летние планы даже осенью. Каждый второй новосибирец (50%) ходит в бассейн и солярий, а 21% считают, что помогает покупка новой летней одежды на следующий сезон.

Чтобы продлить летнее настроение, жители Новосибирска предпочитают льняную одежду (28%) и яркие цвета (15%). Они также любят носить открытую обувь (29%) и летние аксессуары, такие как ювелирные украшения (17%) и солнцезащитные очки (20%).

В августе 2023 года продажи купальников в Новосибирске выросли на 40%, а пляжных платьев – на 246%. Яркие оттенки стали особенно популярными: самыми любимыми цветами стали фуксия (рост в 8 раз), фиолетовый (рост в 4 раза), зеленый и белый. Джинсовая юбка стала одним из самых популярных товаров у жительниц города – продажи увеличились в 2 раза.

Кроме этого, половина жителей Новосибирска (44%) не успели «выгулять» свою летнюю одежду. Из них только трети (29%) успели надеть часть вещей, а еще 9% рассказали, что почти ничего из летних покупок так и не удалось надеть из-за плохой погоды. Тем не менее, это не помешало им делать новые покупки: почти у каждого третьего новосибирца ушло на шопинг от 10 до 30 тыс. рублей (31%), а еще у 19% – от 30 до 50 тыс. рублей.



Напомним, Новосибирск накроют затяжные дожди с грозами.