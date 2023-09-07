Жители Новосибирска выразили недовольство по поводу строительства гостиницы

Под окнами дома жителей Октябрьского района Новосибирска возводят гостиницу.

Жители дома №2 по улице Федосеева Октябрьского района Новосибирска возмущены тем, что под окнами их дома приступили к возведению гостиницы. Жильцы рассказали «АиФ-Новосибирск» о происходящем.

Около десяти лет назад местные жители слышали обещания о том, что на пустыре напротив их подъезда появится пятиэтажный учебный центр. Долгое время там ничего не строили, и вот на текущей неделе стартовали строительные работы. По словам местного жителя Дмитрия, раньше жильцы пытались высаживать на данном участке деревья.

Когда люди узнали о планах возвести учебный центр, противников не было. Дмитрий отметил, что на пустом участке разрыли котлован, после чего никаких работ не было. А на днях там появились рабочие, которые начали делать парковку. Мужчина рассказал, что на месте пустыря построят 12-этажную гостиницу. Ее и окна дома будут отделять какие-то десять метров. В итоге во всех квартирах дома все время будет темно. А ведь строительство — это еще и грязь, пыль, шум.

«Жильцы считают, что из-за маленького расстояния между зданиями будут нарушены нормы пожарной безопасности. К слову, из-за перерытой парковки образовался очень узкий проезд. Пожарная и снегоуборочная техника там теперь не проедут, только маленькие машины. Все жильцы очень возмущены происходящим», — сказал Дмитрий.

Насколько известно, у застройщика нет разрешений на возведение гостиницы. По словам же председателя ТСЖ, все документы имеются. Дмитрий подчеркнул, что жители готовы митинговать и перекрывать дорогу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 9 сентября во время полумарафона перекроют центр.