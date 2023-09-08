Адвокат из Новосибирска Шишебаров рассчитывает на отмену приговора академику Асееву

В Новосибирске ученого Асеева ранее признали виновным в мошенничестве при приватизации коттеджа.

Адвокат из Новосибирска Геннадий Шишебаров, который выступает в качестве защитника известного ученого Александра Асеева, надеется, что академику отменят приговор. Об этом он рассказал журналисту BFM-Новосибирск.

Известно, что уголовное дело в отношении экс-руководителя института физики полупроводников и Сибирского отделения РАН возбудили в ноябре 2020 года. Приговор в отношении него огласили 14 июня текущего года. Суд постановил, что коттедж необходимо вернуть государству. 27 июня академик подал апелляционную жалобу. Третье заседание суда апелляционной инстанции запланировано на 12 сентября.

Отмечается, что Асеев свою вину не признал. По мнению адвоката Шишебарова, в ходе рассмотрения дела имело место большое количество процессуальных нарушений. В этой связи, как он подчеркнул, приговор должны отменить. По словам адвоката, академик ранее передал государству свою квартиру, если в итоге у него заберут дом, то известный ученый останется без жилья.

«Александр Леонидович приводил многочисленные доводы в свою защиту, которые, к сожалению, были отвергнуты как стороной обвинения, так и судом. Государственный обвинитель в своей речи в прениях предложила суду не принимать во внимание доводы Асеева в свою защиту только потому, что он заинтересован в исходе дела. Но ведь каждый обвиняемый, в той или иной мере, заинтересован в исходе уголовного дела в свою пользу», — сказал Шишебаров.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области суд оправдал экс-главу поселения в злоупотреблении полномочиями.