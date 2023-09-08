Эти знаки зодиака ждут трудности: кого затронет ретроградный Юпитер в сентября 2023 года?

Россиян предупредили, что ретроградное движение Юпитера придётся терпеть до конца 2023 года. Усталость и раздражение, сомнения и страхи будут обуревать всех без исключения, но особо сложно придётся четырём знакам Зодиакального круга. Портал «Сиб.фм» публикует подробное описание последствий РетроЮпитера с 5 сентября по 31 декабря текущего года.

Юпитер (планета большого счастья) начала своё попятное движение ещё 4 сентября 2023 года, но фактическое влияние этого события земляне ощутят на себе только через пару-тройку дней после старта. Оно проявится, как заведено, повышенной раздражительностью человеческой психики, поднятием душевной мути наверх и обострением застарелых, загнанных в глубины сознания страхов. Особо остро и в полной мере прочувствуют последствия планетарной «попятности» с 4 сентября по 31 декабря 2023 года Стрельцы, Рыбы, Овны и Весы, уверяет ведический астролог Руслана Краснова. Подробности – ниже по тексту.

СТРЕЛЕЦ

Проекты и планы представителей этого Созвездия могут замедлиться. Астрологи рекомендуют им быть готовыми к неожиданным изменениям, почаще проявлять присущую им гибкость. Также задержки и проблемы могут возникнуть и в личной жизни Стрельцов. Но выйти из них победителем поможет терпение и понимание по отношению к партнёру.

РЫБЫ

В период с начала сентября по конец декабря финансовые вопросы могут быть проблематичными для рождённых под этим знаком Зодиакальной дюжины. Однако, если Рыбы будут осторожны в денежных вопросах и постараются избегать рискованных инвестиций, то прохождение ретроградного Юпитера пройдет с наименьшими потерями для семейного бюджета.

ОВЕН

Договориться о чем-либо с кем-либо в этот период будет сложно не только представителям этого знака, но и всем остальным. Но в случае с Овнами это может привести к значительным задержкам в проектах и рабочих планах. Что касается личной жизни, то на период ретроградного движения Юпитера, она станет вашей тихой гаванью и местом силы.

ВЕСЫ

Спонтанные решения, необдуманные поступки рождённых под знаком Весов могут завести их к концу текущего года в пучину долгов. Дабы этого не допустить, астрологи обращают внимание на момент снятия тревоги и нервозности. Как только почувствуете, как страхи поднимаются из глубины души и толкают вас в неизвестность, вдохните поглубже и мысленно посчитайте до десяти. Должно отпустить.