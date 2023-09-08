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Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий

Глава киевского режима Зеленский заявил, что темпы боевых действий замедлились. По словам президента Украины, сейчас можно наблюдать и замедление темпов введения антироссийских санкций. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что аналогичный процесс фиксируется в плане обеспечения Киева западным оружием.

ВСУ взяли тактическую паузу в Запорожье

В последние сутки силы киевского режима взяли тактическую паузу и не демонстрировали активных действий в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал врио главы региона Евгений Балицкий. Он отметил, что российские подразделения не дают возможность ВСУ окопаться и восполнить потери.

В Крыму сбили украинский беспилотник

В северной части Крымского полуострова сработала система ПВО. Там ВС РФ удалось сбить принадлежащий Украине БПЛА. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, он сообщил о предотвращении теракта на железной дороге полуострова, а также задержании подозреваемого.

ВСУ потеряли на краснолиманском направлении 60 военных

На указанном направлении Киев лишился 60 украинских военнослужащих. По информации российского оборонного ведомства, на запорожском направлении ВСУ потеряли до 40 военных, на херсонском — более 25. Что касается южнодонецкого направления, то там киевский режим лишился до 190 военнослужащих убитыми и ранеными.