Главы двух стран достигнут мира: Татьяна Калинина предсказала точную дату окончания конфликта

Астролог высказалась о геополитической ситуации.

По прогнозам российского астролога Татьяны Калининой, в ближайшем будущем мировая геополитическая ситуация не претерпит существенных изменений.

Однако перемены могут наступить в октябре 2023 года, когда состоится значимое затмение, которое повлияет на множество социальных и политических событий.

Кульминационный момент в переговорах между сторонами может произойти зимой 2024 года. Окончательное заключение мирного договора ожидается после 1 декабря 2025 года.

Напомним, по сети бродит сообщение о том, что ещё в 1988 году Вангелия Гуштерова в своих видениях рассмотрела загадочного Восьмого правителя, который спасет Россию и установит на планете мир. Авторы подобных публикаций ссылаются на слова кума Ванги Сергея Косторного, которые он произнёс в одном из выпусков телешоу «Пусть говорят».

Он уверял, что даже когда баба Ванга слегла на больничную койку, она просила о мире: ««Примите меры, когда я уйду, чтобы они не ругались и не нашпионили друг другу», цитирует ясновидящую сетевое издание «Интересная Россия».