Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область гордится проектами и инициативами молодежи региона

Губернатор Андрей Травников поприветствовал участников форума молодежи Новосибирской области «PROрегион», оценил результаты кейс-чемпионата, пообщался с участниками Всероссийского конкурса грантов.

«Молодежи Новосибирской области есть чем гордиться. У нас один из сильнейших в стране студенческих отрядов, одно из самых мощных и многочисленных волонтерских движений. Мы первые в стране запустили грантовую программу не только для некоммерческих объединений и юридических лиц, но и для отдельных людей, "Со мной регион успешнее". В этой программе наибольшую активность проявляет молодежь. Мы одни из первых, в прошлом году, в рамках PROрегиона запустили форумную грантовую программу, в этом году на PROрегионе проходит федеральная грантовая программа Росмолодежи, в рамках форума проходит региональная грантовая программа, которую мы продолжаем поддерживать. Точно есть чем гордиться, и можно двигаться вперед, начинать структурировать, объединять многие направления молодежной деятельности.

Самое главное, ради чего вы реализуете свои проекты и идеи — вы их реализуете для людей, для тех, кто в этом нуждается, для тех, кто в этом хочет участвовать. Ценность волонтерской деятельности в том, что люди, которым нужна помощь, её получают, а люди, которые готовы отдавать, оказывать помощь, они в это вовлекаются. Не так важно добиться максимального количества участников, самое главное, чтобы вы всегда знали, что вы реализуете свой проект для того, чтобы увлечь единомышленников», — отметил глава региона.

Тема форума молодежи Новосибирской области «PROрегион» 2023 года — инклюзивные сообщества. Его цель — создание среды обучения и обмена опытом, которая позволит участникам определить векторы повышения инклюзивности сообществ, лидерами и участниками которых они являются.

В работе форума, проходящего на площадке Образовательного парка им. Олега Кошевого, принимают участие 250 молодых людей из Новосибирской области и соседних регионов России.

Помимо образовательной программы, на форуме проходит кейс-чемпионат, в ходе которого участники в инициативных группах на конкурсной основе решают сложные ситуационные задачи, которые для участников сформулировали, исходя из своей практики, организации, ежедневно работающие с проблематикой повышения инклюзивности общества.

Впервые форум определен Росмолодежью площадкой для проведения очного Всероссийского конкурса грантов для физических лиц. Федеральные эксперты оценят проекты участников из Новосибирской области и примут решение о поддержке до 15 проектов на сумму до 1,5 млн руб. каждый.