К каким болезням может привести стресс — неожиданные последствия

Стресс в затяжном варианте угрожает не только самочувствию человека, но способен отнять жизнь, уверяют российские медики. Портал «Сиб.фм» публикует список самых неожиданных и порой убийственных последствий стрессовых состояний современного человека.

Угроза здоровью и жизни человека складывается из едва заметных мелочей: раз-другой испытал стресс, затем ещё и ещё, привык к головным болям («живут же другие с такой проблемой»), потерял аппетит («зато похудею»), сбился режим сна («а кому сейчас легко»), а потом вдруг инсульт/инфаркт и встреча с Богом. Таков обыденный сценарий жизни современного человека, считающего регулярные стрессы и их последствия безобидной вещью.

Однако последствия стресса имеют свойство накапливаться, и тогда изменения в работе симпатического узла будут носить постоянный характер. Тогда нервный центр приходит в состояние функционального перенапряжения, перевозбуждения. В таком состоянии его работа перестает быть оптимальной. И эти изменения начнут отражаться на работе внутренних органов, вызывая вегетативно-соматические проблемы, поясняет российский невролог-вегетолог Елена Беленко.

По её экспертному мнению, нетипичными, но опасными последствиями стресса могут быть такие проявления, как:

· проблемы с животом или синдром раздраженного кишечника: вздутие, спазмы, метеоризм, тяжесть после еды, даже если съесть небольшой объем пищи и тошнота;

· тахикардия, учащенное сердцебиение или ощущения перебоев в работе сердца при небольших бытовых нагрузках, при общении, а часто и совсем без причины;

· нарушения сна: трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью и, как результат, нехватка энергии в течении дня;

· избыточное потоотделение (ладони, стопы, все тело), сильная потливость ночью (появляется необходимость переодеваться и менять постельное белье).

Вывести измождённую нервную системы из функционального напряжения вполне возможно, уверяет доктор Беленко. По её профессиональным наблюдениям за пациентами, с последствиями стресса отлично справляются методики физиотерапии: лазеротерапия и магнитотерапия (лечение назначается курсом из нескольких сеансов). Также хорошо зарекомендовали себя в борьбе со стрессом различные программы регулярных физических методик — йога, медитация или посещение тренажерного зала, а также здоровое, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек