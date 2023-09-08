Мэр Роман Бурдин оказался в числе первых участников голосования в Бердске

Мэр Роман Бурдин в числе первых проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области в Бердске.

Глава Бердска Роман Бурдин отдал свой голос на выборах губернатора Новосибирской области. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Он пришел на участок для голосования утром 8 сентября. Вместе с ним там побывала супруга. Бурдин написал, что к участку он и его жена прикрепились заранее.

«Утро пятницы началось с голосования! Вместе с супругой пришли на участок, к которому прикрепились заранее и сделали важный для всей области выбор — отдали голос за своего кандидата», — подчеркнул мэр.

Глава Бердска призвал горожан присоединиться к выборам губернатора. Он отметил, что проживающие в 1 и 14 округах граждане могут подключиться к дополнительным выборам депутата по этим округам. Участки в Бердске открыты для голосования с 08:00 до 20:00.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском молодожёны пришли на выборы губернатора в день свадьбы.