Мигрант на фуре влетел в толпу школьниц: раскрыты жуткие подробности смертельной аварии

Стали известны подробности аварии в Ленинградской области, в результате которой погибли две спортсменки.

Страшная трагедия произошла под Выборгом в Ленинградской области, когда грузовая фура наехала на группу велосипедисток из школы олимпийского резерва. Оказалось, что в этой истории было много нарушений, которые привели к такому страшному исходу.

7 сентября на трассе "Скандинавия" под Выборгом произошло страшное ДТП. Грузовик сбил группу велосипедисток, которые тренировались в школе "Олимпийского резерва России". Две девочки погибли, а семь детей получили различные травмы. Тренер, находившийся в легковой машине сопровождения, также получил травмы.

По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика, который является трудовым мигрантом, по неизвестной причине совершил наезд на легковой автомобиль, за рулем которого был тренер. В результате удара легковушка наехала на велосипедисток.

Следствие выясняет причины этой трагедии. Существуют версии, что водитель-мигрант мог заснуть за рулем из-за усталости или не справиться с управлением на крутом повороте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Виновник аварии задержан. Полиция изучает его документы, законность его нахождения в стране и подлинность его прав. Также проводится расследование всех обстоятельств этой трагедии.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что одна из пострадавших велосипедисток прооперирована и находится в реанимации. Он отметил, что ситуация находится под особым контролем, и создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.