Модернизированная библиотека в Ленинском районе: кинопоказы, 3D-судостроение и интерактивная Обь

В Ленинском районе микрорайона Затон открылась обновленная модельная библиотека. Пространство обустроили с учетом истории микрорайона — в речном стиле. После модернизации здесь появились интерактивная карта Оби, киноточка и мастерская для проведения обучающих занятий по 3D-моделированию судов.

«Сегодня мы открываем новую страницу библиотеки с 70-летней историей на территории Ленинского района в микрорайоне Затон. Было принято решение о размещении библиотеки в отдельном помещении, в новом доме. Такое условие стояло перед застройщиком, и он его выполнил. После участия в национальном проекте библиотека приняла такой замечательный, уникальный вид. Подобных библиотек в Новосибирске шесть, и у каждой своя особенность и свои читатели. Библиотека является центром культурной жизни всего микрорайона. Читая книги, человек учится мыслить, изучает русский язык на примерах классической литературы. Здесь много книг об истории нашего города, области, и работники с увлечением рассказывают о своем микрорайоне, в котором расположена библиотека. Это патриоты своего дела и своей малой родины, они передают накопленные знания поколениям, сохраняя традиции и применяя новые технологии», — отметил мэр Анатолий Локоть.

В 2022 году библиотека стала победителем федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Концепция «Библиотека на Оби» исходит из уникального местоположения и истории данного объекта: библиотека расположена в отдаленном микрорайоне Новосибирска — Затон, который представляет собой «полуостров», с трех сторон омываемый рекой Обь.

Обновленное библиотечное пространство теперь разделено на несколько зон, включая места для чтения, работы с компьютерами и другими устройствами. Здесь будут проводиться выставки, массовые мероприятия, мастер-классы, лекции и тематические встречи. Кроме того, в библиотеке организована специальная зона для просмотра видеоконтента, оборудована мастерская для уроков по 3D-моделированию кораблей, а также создан Музей боевой и трудовой славы микрорайона Затон.

Светлана Амельченко, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» в Новосибирске, выразила свое восхищение проектом, который недавно был реализован в Ленинском районе города.

«Каждая деталь несет особый смысл, например, карта Ново-Николаевска 1915 года с нанесенным на нее Яренским островом, где и располагается наша библиотека», — отмечает директор.

На ремонт библиотеки по нацпроекту было выделено пять миллионов рублей, дополнительно из городского бюджета — 1,3 миллиона рублей. Деньги направили на ремонт библиотечного помещения, оборудование, обновление книжного фонда и обучение персонала.