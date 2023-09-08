Названы болезни, которыми можно заразиться в общественных туалетах

Опытные путешественники поделились информацией о том, в каких точках мира находятся самые чистые общественные туалеты и какие болезни можно «подцепить» в грязном месте общего пользования.

Опытные путешественники и туристы уверяют, что главное в общественном туалете — это чистота и чтобы никого не было внутри. Исходя из этих соображений в Японии запущен и успешно работает проект под названием «Токийский туалет»: стеклянные прозрачные кабины позволяют ещё с улицы оценить чистоту туалета, наличие бумаги и отсутствия людей. Как только вы входите внутрь, стены затуманиваются.

Японцы, помешанные на чистоте, располагают такие туалеты в парках и других общественных местах, а вот турки пошли дальше. Современные и гигиенически чистейшие туалеты с одноразовыми пленками на сиденьях (меняются автоматически при нажатии кнопки) расположены не только в самых популярных курортных городках, но и вдалеке от основных туристических маршрутов, пишет автор Дзен-канала «Сам себе турагент».

Что же касается самых чистых кабинок в общественных туалетах аэропортов, торговых центров, кинотеатров, то эксперты компании Business Insider обнаружили, что боковые кабинки используются посетителями реже, а значит будут менее грязными, а вот кабинки в средине ряда люди выбирают неосознанно, потому и гигиеническая безопасность в них ниже.

Согласно санитарным нормам в нашей стране, поддерживающий клининг для общественных санузлов должен выполняться минимум 2 раза в день, а генеральный — каждую неделю (иногда в ежедневный график включают дополнительную (промежуточную) дезинфекцию, например, когда количество посетителей достигает пика). Но, к великому сожалению медиков и санинспекторов, эти нормы не всегда и не везде соблюдаются (уследить крайне сложно). Просто знайте, что в список самых распространённых болезней, которые подстерегают вас в общественном туалете, входят:

- кишечная палочка (возбудитель инфекций),

- сальмонелла (возбудитель сальмонеллеза),

- стафилококки (причина воспалений),

- венерические заболевания.

При этом, чаще всего болезнетворные бактерии и микробы располагаются не на стульчаке, как принято считать (их, как правило, обрабатывают сильнодействующими средствами), а на кнопке смыва, на ручке двери и полу (их реже моют).

Простые правила пользования общественным туалетом могут в разы снизить риск заражения, уверяют российские инфекционисты:

· не ставить сумку на пол (там больше всего бактерий);

· не касаться стенок кабины (на них полно грязи и микробов);

· на кнопку смыва нажимать через кусок туалетной бумаги;

· перед смывом обязательно закрыть крышку унитаза (микробы способны взлетать от потока воды на 6 метров вверх);

· после посещения помыть руки с мылом.